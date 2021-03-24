شكرا لقرائتكم ماذا حصل بقناة السويس؟.. شاهد سفينة ضخمة تشل الحركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد تداول أنباء عن زحمة في قناة السويس، انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة تظهر سفينة ضخمة وسط القناة، تعرقل الحركة.

وأعلنت شركة جيه.إيه.سي لخدمات الملاحة أن سفينة حاويات متجهة إلى روتردام جنحت وسط القناة، ما أعاق مرور سفن أخرى في واحد من أهم طرق المرور البحري في العالم، وهو ما أكدته بيانات الملاحة على ريفينيتيف أيكون.

كما ذكرت جيه.إيه.سي على موقعها الإلكتروني أن السفينة إيفر جيفنالتي تبلغ حمولتها 200 ألف طن كانت في طريقها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط حين جنحت حوالي الساعة 7:40 صباح أمس الثلاثاء (05:40 بتوقيت جرينتش) بعدما واجهت انقطاعا في الكهرباء.

15 سفينة توقفت

إلى ذلك، أضافت أن 15 سفينة أخرى كانت وراء السفينة الجانحة في القافلة المتجهة للشمال اضطرت للرسو لحين إخلاء الممر. وقالت الشركة إن قافلة متجهة للجنوب حوصرت أيضا.

يشار إلى أن حوالي 19 ألف سفينة بحمولة صافية تبلغ 1.17 مليار طن، عبرت تلك القناة السويس الهامة عام 2020 بمتوسط 51.5 سفينة في اليوم، وفقا لهيئة قناة السويس.

ويمر نحو 12 في المئة من حجم التجارة العالمية عبر تلك القناة التي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر.