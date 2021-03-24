محمد الفلاح - مليون جنيه تعويض لعارضة أزياء مصرية من قناة فضائية شهيرة

الأربعاء 24 مارس 2021

حصلت عارضة أزياء مصرية، الثلاثاء، على حكم محكمة بتعويض مليون جنيه من إحدى القنوات الفضائية الشهيرة في مصر.



وقضت المحكمة الاقتصادية في مصر، بتغريم قناة "النهار" مليون جنيه لصالح عارضة الأزياء ميرهان هشام المعروفة باسم "ميرهان كيلر"، بحسب محاميها هيثم عباس.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن المحامي قوله، إنه "طالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من قناة النهار تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلته جراء نشر فيديو يسيء لها على قناتها بموقع يوتيوب".

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قضت بانقضاء الدعوى المقامة من ميرهان هشام ضد تامر أمين، مذيع قناة النهار، بتهمة السب والقذف بالتصالح بين الطرفين.

وكانت التحقيقات في القضية قد كشفت أن الإعلامي تامر أمين تناول علاقة موكلته ميرهان هشام بلاعب المنتخب المصري عمرو وردة، وخلال الحلقة عرض صورتها الشخصية بجوار الفنان محمد رمضان، ووجه إليها حديثا اعتبره سبا وقذفا في حقها، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُعد الحكم الصادر أوليا، ويحق لقناة "النهار" الاستئناف عليه، حسب الصحيفة.