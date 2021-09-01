صحة ورشاقة

يصاب كثير من الأطفال بإصابات في كاحل القدم ويلاحظ الآباء حدوث التواء في الكاحل عند عودة الطفل من التمرين في النادى أو حتى بعد اللعب مع أصدقائه.
فوائد الأنشوجة لصحتك عديدة أبرزها غنية بالبروتين والفيتامينات وأوميجا 3
فوائد الأنشوجة عديدة.. أبرزها غنية بالبروتين والفيتامينات وأوميجا 3 وغيرها من العناصر مما يضفى لفوائد الأنشوجة الصحية.
كم يجب عليك الاستحمام؟.. إليك الإجابة
الاستحمام يعد أمرا ضروريا للمحافظة على نظافة الجسم، وتجديد النشاط بشكل دوري، ويعيد نظارة البشرة ويزيل الأوساخ والروائح التي تتجمع مع الحركة اليومية. لكن ما يختلف بين شخص وآخر، هو مدة عملية الاستحمام، وكثرتها أو قلتها أسبوعيا، فلكل منا نظرياته، واعتقاداته. ووفقا لموقع “بوبيولار ساينس”، لا توجد إجابة محددة لسؤال “كم يجب عليك الاستحمام؟”. ويؤكد […] The post كم يجب...
الزنجبيل للهضم والبابونج للنوم.. خبيرة تغذية توضح أفضل أنواع الشاي للصحة
متابعة الخليج 365 - وكالات : قالت خبيرة التغذية “بيث زرووني”، بمركز التغذية البشرية بمعهد أمراض الجهاز الهضمي وجراحاته في مستشفى كليفلاند كلينك، إن لأنواع الشاي المختلفة بفوائد صحية عدة، وذلك مع توالي الدراسات التي تُسلط الضوء على منافع شرب الشاي. وأوضحت “زرووني” أن الدراسات تؤكّد منافع شرب الشاي، التي استفاد منها البشر في العصور القديمة، مشيرة......
ازاى تعرف إذا كان سيلان أنفك من أعراض كورونا أم مجرد نزلة برد
وسط جائحة فيروس كورونا ، أصبحت العدوى الفيروسية الحادة مصدر قلق صحي كبير بينما في وقت سابق ، كانت أعراض مثل الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف تعني إما نزلة برد أو إنفلونزا أو حساسية موسمية.