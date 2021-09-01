صحة ورشاقة

الاستحمام يعد أمرا ضروريا للمحافظة على نظافة الجسم، وتجديد النشاط بشكل دوري، ويعيد نظارة البشرة ويزيل الأوساخ والروائح التي تتجمع مع الحركة اليومية. لكن ما يختلف بين شخص وآخر، هو مدة عملية الاستحمام، وكثرتها أو قلتها أسبوعيا، فلكل منا نظرياته، واعتقاداته. ووفقا لموقع “بوبيولار ساينس”، لا توجد إجابة محددة لسؤال “كم يجب عليك الاستحمام؟”. ويؤكد […] The post كم يجب...

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