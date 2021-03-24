شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ المصلح يوضح سبب تسمية «السنن الرواتب» بهذا الاسم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، سبب تسمية “السنن الرواتب” بهذا الاسم. وقال الشيخ المصلح، إنها سميت “رواتب” لأنها دائمة، موضحا أن الشيء الراتب هو الشيء الدائم الثابت المستمر، فلذلك سميت “رواتب”.

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