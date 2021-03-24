شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الكهرباء» توضح الإجراء النظامي حال انقطاع التيار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء الإجراءات النظامية حال انقطاع التيار الكهربائي. وقالت هيئة تنظيم المياه والكهرباء “أهلًا بك، في حال انقطاع التيار يمكنك التواصل مع طوارئ شركة الكهرباء على الرقم 933 كما يمكنك التقدم بشكوى إلى شركة الكهرباء عبر” حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare أو الاتصال على 920001100 .

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