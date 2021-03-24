شكرا لقرائتكم خبر عن هل السماعات الطبية مغطاة تأمينياً؟.. «الضمان الصحي» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تلقى حساب مجلس الضمان الصحي، على “تويتر” مجموعة من التساؤلات الشائعة بين المستفيدين. ونشر الحساب جزءاً من استفسارات الأسبوع والتي من بينها: “هل السماعات الطبية مغطاة تأمينياً؟”. ورد “الصمان الصحي” بقوله: “تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تكاليف السماعة الطبية بحد أقصى 6000 ريال”. وتلقى استفساراً آخر قال صاحبه: “متى يتم تعويض حامل الوثيقة عن مطالبات النفقات القابلة للاستعاضة؟”. ورد المجلس قائلاً: “يتم تعويض حامل الوثيقة من قبل شركات التأمين عن النفقات القابلة للاستعاضة للحالات الطارئة بحسب الأسعار المتعارف عليها خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم عمل من تاريخ إكمال الطلب”.

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