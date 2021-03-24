تحذير شديد اللهجة من السعودية لكل من يهدد أراضي المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المجلس في جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان، إن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين.

وأضاف أن "تلك الأعمال تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، داعيا دول العالم ومنظماته للوقوف ضدها، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها".

وأكد أن

"لدى المملكة الحق الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من "الهجمات الممنهجة" التي تقوم بها "المليشيات الحوثية المدعومة من إيران".

وأوضح أن "مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن تأتي استمرارا لحرص المملكة على أمنه واستقراره ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه".

كما عبر المجلس عن رفض المملكة التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة، التي تسببت في إطالة أمد الأزمة اليمنية، بدعمها تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها، وخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.