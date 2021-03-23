شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..طريقة بسيطة لوقف أي برنامج يسحب من رصيدك بمتجر البرامج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الخبير التقني عبدالله السبع، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله أفضل مقوي إنترنت في المنزل، وكذلك كيف يمكن وقف أي برنامج يسحب من الرصيد.
وقال السبع، معلقاً على المقطع: فيديو بسيط أجبت فيه على أكثر الأسئلة شيوعاً وهي:
– أفضل مقوي نت للبيت
– كيف توقف أي برنامج يسحب من رصيدك في متجر البرامج
– متى يوصل الوضع الليلي في سناب شات
– كيف تزيل التنبيهات المزعجة في التقويم
– متى يجب أن أغير بطارية الآيفون
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.