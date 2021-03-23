شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تُشهِّر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات في عرعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهَّرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، بشركة في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية. وأوضحت الوزارة أن الشركة، المتخصصة في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة، ارتكبت مخالفة تتعلق بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات. وأضافت أنها سوف تخضع لعقوبة تتمثل في غرامة مالية، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تُشهِّر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات في عرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.