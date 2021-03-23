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شكرا لقرائتكم خبر عن خلل في الفرامل وتحرك أثناء الوقوف.. «التجارة» تستدعي مركبات «ميتسوبيشي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
استدعت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، 30 مركبة من نوع ميتسوبيشي “Outlander” موديل عام 2016، وذلك لوجود خلل في مقبض المكابح.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن الخلل في مقبض المكابح “الكليبر” بالمركبة؛ قد يؤدي إلى تحركها بشكل مفاجئ أثناء الوقوف التام، ما يزيد من خطر وقوع حـادث.
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