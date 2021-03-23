شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بندر بليلة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تلقى الشيخ بندر بليلة، إمام الحرم المكي، اليوم الثلاثاء، الجرعة الأولى من لقاح كورونا. ونشر الحساب الرسمي لشؤون الأئمة والمؤذنين، صوراً للشيخ بندر وهو يحصل على اللقاح المضاد للفيروس. وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الحاصلين على لقاح كورونا في المملكة تجاوز 3.4 مليون شخص ما بين مواطن ومقيم، وتحث الوزارة الجميع على سرعة التسجيل للحصول على اللقاح لتفادي انتشار الفيروس في المملكة.

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