الجيش اليمني يعلن القضاء على مقاتلين من "أنصار الله" أثناء محاولة تسلل

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "عناصر من الحوثيين نفذت محاولة تسلل في أحد المواقع العسكرية بجبهة الكَسارة (شمال غربي مأرب)، دارت على إثرها اشتباكات بمختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة بعد محاصرتها".

وأكدت "تمكن قوات الجيش من القضاء على العناصر المتسللة، التي سقطت بين قتيل وجريح".

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وأشارت إلى "استهداف مدفعية الجيش مصادر نيران الحوثيين في جبهتي المَشْجَح وهَيلان غربي مأرب، وتمكنت من إخمادها وتدمير مدفعية وعيارات، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، كما ألحقت خسائر بشرية ومادية كبيرة بالجماعة في قصف تعزيزات كانت في طريقها إلى جبهات القتال".

في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "الحوثيين"، بأن طيران التحالف نفذ 17 غارة على مديرية صِرواح غربي مأرب، وشن غارة أخرى على مديرية مَدْغِل شمال غربي مأرب.

وجاءت المواجهات والغارات الجوية المكثفة، غداة إعلان الجيش اليمني مقتل أكثر من 30 من الحوثيين وإصابة العشرات، في كسر هجمات على مواقع عسكرية في جبهتي المَشْجَح وهَيلان غربي مأرب.

سبق ذلك، الأحد الماضي، استعادة الجيش اليمني مواقع وصفها بـ "المهمة" من قبضة الحوثيين في جبهتي الكَسارة والمَشْجَح شمال غربي وغرب مأرب، خلال هجوم دمر خلاله طيران التحالف العربي، 12 آلية عسكرية للجماعة في جبهة الكَسارة.