"تنتظره مفاجأة".. نتنياهو يتقدم في النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت نتائج العينات الانتخابية فوز حزب "يوجد مستقبل" بنحو 16-18 مقعدا، والقائمة المشتركة بنحو 8-9 مقاعد و"أزرق أبيض" بـ7-8 مقاعد، وحزب "يمينا" المتشدد بـ7-8 مقاعد في الكنيست.

وبينت النتائج الأولية، أيضا، فوز حزب "إسرائيل بيتنا" بـ7 مقاعد، وحزب "أمل جديد" بـ6 مقاعد، وحزب "شاس" بـ9 مقاعد، فيما فاز حزب "ميرتس" بـ6 مقاعد، و"العمل" بـ7.

ومن بين ما أبرزته نتائج الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي الرابع والعشرين، اليوم الثلاثاء، احتمالية عدم تمكن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو والأحزاب القريبة أو الدعمة له، من تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وأظهرت النتائج تفوق ائتلاف بقيادة يائير لابيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل" بحوالي 59 مقعدا، مقابل 54 فقط لنتنياهو.

​وتشهد إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، انتخابات برلمانية لاختيار 120 عضوا بالكنيست، وهي الرابعة في غضون عامين.