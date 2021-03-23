ارتفاع الحرارة ورطوبة 90%.. الأرصاد المصرية تكشف حالة الطقس في رمضان.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال شاهين خلال مداخلة في برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، إن "شهر رمضان يتخلله أيام من ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف أن "النصف الثاني من شهر رمضان سيكون أكثر حرارة من النصف الأول من رمضان".

وأوضح أن "فصل الربيع به أعلى درجة حرارة تسجلها مصر، بينما نسب الرطوبة في الصيف تكون أعلى وتصل لـ90%".

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وفي وقت سابق، أعلن المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر رمضان المعظم للعام الهجري 1442هـ فلكيا، يوم الثلاثاء، 13 من شهر أبريل.

وأكد المعهد في بيان له أن هلال شهر رمضان الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس، يوم الأحد، الموافق الحادي عشر من شهر أبريل/نيسان المقبل، يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي المحافظات المصرية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم، بمدد تتراوح بين 26-31 دقائق.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين 16–46 دقيقة، وبذلك يكون يوم الاثنين الثاني عشر من أبريل، هو المتمم لشهر شعبان 1442هـ.