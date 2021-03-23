تنفيذ مشروع طريق "الملك عبد العزيز" في مكة المكرمة

دبي - محمود عبدالرازق - وبناء على المشروع سيتم إصدار أربعة صكوك شاملة موحدة بهدف معالجة مشاكل تطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة، بحسب ما نقلته وكالة "واس" السعودية.

ووفقا للوكالة، يسهم المشروع، من خلال معالجته ستة أحياء عشوائية رئيسة، في توفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة تؤسس لنمط وارتباط حركي متنوع.

ويقع مشروع الطريق في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة ضمن نطاق يمتد من المدخل الغربي للمدينة عند تقاطع طريق جدة السريع بالطريق الدائري الثالث، مرورًا بعددٍ من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي، وصولًا إلى مشروع جبل عمر بطول 3.65 كيلو مترًا وعرض 320 مترًا بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى نحو 1.4 مليون مترًا مربعًا.

ومن مزايا المشروع، ممر مشاة رئيس مرتبط بالمسجد الحرام مرورًا بمشروع جبل عمر، بالإضافة إلى التنوع في استعمال الأراضي داخل محيطه مثل: الأسواق التجارية الوحدات الفندقية، والسكنية، والمكاتب التجارية، التي تتكامل لتلبية متطلبات سكان مدينة مكة المكرمة وزوارها.

ومن المتوقع إنهاء أعمال البنية التحتية لمشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي "مسار"، الذي سيكلف حوالي 23 مليار ريال في شهر أبريل/نيسان 2022.