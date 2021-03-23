رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلق على المبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن الغانم دعوته لكافة الأطراف المعنیة في اليمن إلى التعامل بطريقة إيجابية مع المبادرة التي تستھدف وقف نزیف الدم الیمني.

واعتبر رئيس مجلس الأمة أن توقيت المبادرة مهم، داعيا كافة الأطراف الدولیة والإقلیمیة، إلى حث الأطراف الیمنیة المعنیة على ترجمة "المبادرة المھمة على أرض الواقع".

وأعرب الغانم عن أمله في انتهاء الأزمة الیمنیة بما يؤدي إلى إنھاء المعاناة الإنسانیة للشعب الیمني الشقیق.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال مؤتمر صحفي، إن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة"، داعيا الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" للقبول بها.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي وغربي اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.