شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» توضح حقوق المتهم أثناء الاستجواب.. حالة واحدة للتحقيق خارج مقر الجهة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة على حقوق المتهم الواجب توافرها أثناء الاستجواب والتحقيق معه وتدوين أقواله.

وشددت النيابة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” على أن يتم استجواب المتهم وتدوين إجاباته تحت إرادة حرة ونزيهة من جانبه، كما لا يجوز تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه المادية والمعنوية تجاهه.

وأوضحت أنه لا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق، إلا حال رأى المحقق ضرورة لذلك.