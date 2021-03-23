الجيش السوري يضبط أسلحة وأقنعة واقية داخل وكر لإرهابيي "داعش" في البادية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة دير الزور، قائد الفرقة الـ 17 مشاة في الجيش السوري، اللواء نزار الخضر، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة: "إن وحدات الجيش العربي السوري، أثناء عملياتها المستمرة بالبحث والتمشيط ضد أوكار المجموعات الإرهابية المسلحة، وبدعم من الجيش الروسي الصديق، تم ضبط وكر جديد لمسلحي التنظيم الإرهابي في محيط بلدة الدوير التابعة لمدينة الميادين شرقي محافظة دير الزور".
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وتشكل المنطقة الغربية والجنوبية الغربية من محافظة دیر الزور والجنوبية الشرقية من محافظة الرقة بالإضافة إلى بادیتي حمص وحماة وسط سوریا، فضاء صحراویا مفتوحا على منطقة الـ (55 كم) التي تنشط فیها فلول تنظیم "داعش" الإرهابي بشكل كبیر، وهذه المنطقة التي تخضع لسیطرة الطائرات الحربیة الأمریكیة، تحلق حول قاعدة "التنف" اللاشرعية التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السوریة - العراقية - الأردنیة) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل (مغاوير الثورة السورية).