ماكرون يكشف موعد إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - باريس - سبوتنيك. ودعا في الوقت نفسه إلى ضرورة حل مسألة خروج القوات الأجنبية من ليبيا ضمن الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسيادة الليبية.

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واستقبل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في أول زيارة خارجية للمسؤول الليبي منذ توليه منصبه. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي "سنفتح سفارتنا في طرابلس الاثنين المقبل".

كما دعا ماكرون إلى ضرورة خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، ولفت إلى أهمية "أن تستعيد ليبيا وحدتها واستقرارها وسيادتها"، موضحا أن الأولوية حاليا إلى "وقف إطلاق النار وإقامة الانتخابات التشريعية وتوحيد القوات الليبية والهيئات الاقتصادية والمالية".

من جانبه، وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الشكر لماكرون على "الدعم الكبير من فرنسا للسلطة الجديدة في ليبيا"، فيما أكد نائبه موسى الكوني، أن الوفد الليبي وجد اليوم "الدعم الأوروبي وهذا سيساعدنا في اجتياز المرحلة القصيرة قبل تنظيم الانتخابات".