عودة كازينو الرياض عبر أعمال فنية متنوعة لفنانين سعوديين

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ايلاف من الرياض : تنوعت أعمال الفنانين السعوديين المشاركين في فعاليات "نور الرياض"، حيث اشتملت على جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، وعدد من أشكال الفن الخفيف.

من ضمن الأعمال المعروضة لافتة النيون "كازينو الرياض" للفنان السعودي عبدالله العثمان التشريح اللغوي الفريد لمدينة الرياض، مستوحيا ذلك من اللافتات المضاءة واللوحات الإعلانية المنتشرة في كل مكان على المباني الحديثة والقديمة على حد سواء في مختلف أرجاء المدينة، وقد كون في هذا العمل عبارة جمعها من عدة لافتات هي "في كازينو الرياض أتأمل فضاءات القمر".

العثمان : اسعى بإعادة تقديم المدينة وذاكرتها بتركيب بصري معاصر..

يقول العثمان عن هذا العمل :أسعى من خلال هذا العمل على توثيق اللغة والمدينة من زاوية اللوحات الارشادية و تسميتها من خلال المفردة العمرانية والمفردة اللغوية، تشريح المكان باللغة ودلالاتها في الفضاء المفتوح من خلال اللغة والتسميات الموجودة على المباني العمرانية الحديثة والقديمة، والتشكيل بهذه اللوحات جملة شعرية، حيث أن المدينة تكتب الشعر بتصرف بسيط من الفنان في اختيار فن صياغة الحرف “ التايبوغرافي “ من ناحية قوة الكلمة كمعنى وتأثير المكان كثقافة جمعية وذاكرة مدنية مرتبطة برمزية اجتماعية ومكانية، على سبيل المثال” في كازينو الرياض أتأمل فضاءات القمر “ تمت معالجتها بخطوط متنوعة. والمسمى ودلالات التسمية المتبقية من المكان هو ما يدل عليه هي اللوحة الاعلانية . انتهت القصة وبقية اللغة صورة في التراث وذاكرة التاريخ.

يذكر أن العثمان أحد الفنانين السعوديين الذي بدأ حياته كاتبا ً وصدر له "قد يحدث هذا الفراغ مرتين". و"ذاكرة متأخرة عشر دقائق" له عدة أعمال فنية مثل التعذيب من غير لمس، وبيت القصدير لرباط الخنجي في مدينة جدة، وعُرضت له عدة أعمال في مهرجانات خليجية وأوروبية.

إذ شارك في مهرجان ببنالي فينيسيا 2013، وفي معرض جماعي في أسبوع الفن في هولندا في العام 2013، وفي معرض في بيت السفير الأميركي في العام 2015، وفي معرض فن جدة 2015، ومعرض فن دبي 2015، ومعرض فن ماربيا 2015، ومعرض فن برلين ABC في عام 2015. وأقام معرضًا شخصيًا في الرياض في العام 2014.

كازينو الرياض ملتقى الشباب في الستينات

كازينو الرياض القابع في جانب من حديقة البلدية جنوب شرق البرج في حي المربع في الرياض والذي تم إنشاؤه في 1961 لم يكن يعني كازينو المتداولة في الدول الأخرى .

اشتهر بتقديم الكعك إلى جانب المرطبات والمأكولات الغربية كان لمستثمرين هما عبدالرحمن وسعد أبناء فهد بن كريديس، وكان للكازينو عدة فروع . ويعد من أوائل الأماكن «الراقية» التي تتيح للزوار شاشات تلفزيون عامة والجلوس في الهواء الطلق. تم ازالته قبيل بناء برج مياه الرياض بحي المربع عام 1969.