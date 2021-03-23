شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية: نتابع ما يحدث فى لبنان بكل دقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، إن الجامعة تتابع بكل دقة لما يحدث فى لبنان، مؤكدًا أن التدخل فى الشان اللبنانى لابد وأن يكون بدقة جيدة حتى لا يحدث تشابك وتعقد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسامة كمال عبر برنامجه 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: "جامعة الدول العربية تعمل على كيفية دفع الشعب اللبنانى والساسة جميعا للعمل من أجل مصلحة البلد وليس لمصالح حزبية أو شخصية أو مادية وغيره"، لافتا إلى أنه عندما حضر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للبنان،ولم يعترض الشعب اللبنانى على ما قدمه من مقترحات.

وأوضح أن فك أسر الدولة اللبنانية من المشاركات المعقدة يحتاج هدوء فى التعامل والحكمة للوصول إلى خلاصة تخدم الشعب، وهذا وسيلة لإنقاذ الشعب اللبنانى.