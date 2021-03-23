شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة التخلص من «كلاب ضالة» في شوارع جدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر لحظة التخلص من كلاب ضالة ومسعورة في شوارع جدة، بعد مصرع طفلة بسببهم.

يذكر أن بلدية خليص التابعة لأمانة جدة، شنت حملة على الكلاب الضالة في الشوارع والطرقات، حيث بدا في الفيديو بعض الكلاب الضالة التي تم قتلها من جانب بلدية خليص، وعددهم 38 كلبا.

كما قامت البلديات في المحافظات المختلفة بحملات مماثلة، لحماية الأطفال والمارة من أية كلاب ضالة.

وفي وقت سابق تسببت الكلاب الضالة في وفاة طفلة بحي الواشلة في العاصمة الرياض، وسط مطالبات بتدخل الجهات المعنية لوضع حد لمخاطر الكلاب الضالة.