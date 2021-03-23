شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من أمير عسير بإحالة شاب للنيابة العامة بعد إثارته العصبية القبلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، شرطة المنطقة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، بحق شاب علّق على مباراة بين ناديين رياضيين من المنطقة بما فيه إثارة للعصبية القبلية وإحالته إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة.

ووأوضح حساب إمارة عسير على موقع “تويتر” أن توجيه الأمير جاء وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/2)وتاريخ 22/1/1435هـ، ومرفقاً بالبيان التالي: