شكرا لقرائتكم خبر عن موقف بطولي.. مواطن يضحي بحياته لإنقاذ والد صديقه من الغرق بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سطر المواطن “علي عمر البطاشي” موقفا بطوليا سيظل عالقاً بالأذهان، عندما ضحى بحياته لإنقاذ والد صديقه من الغرق في وادي قنونا بمحافظة العرضيات في منطقة مكة المكرمة.

وروى المواطن أحمد علي الخميس أن والد صديق علي السبعيني، كان يحاول فتح أحد العقوم الترابية التي تحيط بأرضه الزراعية، التي امتلأت بالمياه نتيجة فتح سد وادي قنونا خلال الأسابيع الماضية، وحين فتح السد حفز المزارعين على سقاية أراضيهم، فالشاب “علي” ألقى بنفسه دون أي تردد لإنقاذ والد صديقه” ، وفقاً لـ”العربية نت”.

وتابع: “نزل الصديقان لإنقاذ الرجل كبير السن، بينما العقم الترابي بالأرض الزراعية تعرض للانهيار المفاجئ، ما أدى لسقوط الرجل السبعيني، في حين بقي الرجل ساعات على شجرة بانتظار نجدة ابنه وصديقه له”.

وأضاف: “عندما شاهد الشاب (علي) استغاثة والد صديقه، هرع لإنقاذه، ولكنه سقط في حفرة عميقة من المياه، ومات غرقًا”.

وأكد عبد العزيز البطاشي شقيق المتوفى “علي”، أن “رشيد المرحبي” صديق شقيقه تأثر كثيراً بوفاة “علي” ولم يكن متوقعاً هذه النهاية لصديقه، وتابع قائلاً : ” كان آخر ما جمعني بشقيقي هي وجبة الغداء مع الأسرة، بعدها خرج لمساعدة صديقه لإنقاذ والده، لتكن نهايته في قصة بطولية”.