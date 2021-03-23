«الراجحي» يستعرض مبادرات تنمية القطاع غير الربحي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
عقد اليوم الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس الإدارة بمجلس المؤسسات الأهلية مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد الراجحي بحضور نائب ووكيل التنمية الاجتماعية ، وذلك لمناقشة خطط المجلس و اعماله، و عرض المبادرات التي يسعى المجلس لتحقيقها خلال الفترة القادمة ومناقشة عدد من مشاريع الخطة.
وقد ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات لخدمة القطاع غير الربحي واتخذ عدد من القرارات .
وثمّن رئيس المجلس د. عبدالرحمن بن سليمان الراجحي رئيس مجلس المؤسسات الأهلية؛ الدور الفاعل والمتابعة الدائمة، من قبل الوزير ومعالي نائبه ووكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية التي يولونها للمؤسسات الأهلية ، وتذليل كافة الصعوبات والسعي لتشغيل المبادرات النوعية التي تصب في مصلحة هذا القطاع .
حضر الاجتماع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي ، ووكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد الماجد.
و رئيس مجلس الإدارة في مجلس المؤسسات الأهلية الأستاذ عبدالرحمن الراجحي، وعدد من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي.
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