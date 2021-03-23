وزير الخارجية الفلسطيني يتعهد بمحاسبة إسرائيل على "جرائمها"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك بعد إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.

وقال المالكي، الذي سحبت إسرائيل بطاقة الشخصيات المهمة منه يوم الأحد بعد عودته من هولندا ولقائه مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إن 32 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف صوتت اليوم لصالح القرار الفلسطيني.

وأوضح المالكي أن من بين الدول التي صوتت لصالح القرار "دول عربية شقيقة، وأوروبية، (فرنسا، المانيا، الدنمارك، هولندا، ايطاليا، وبولندا)، بالإضافة إلى روسيا والصين ودول هامة في أفريقيا وآسيا".

وقال المالكي: "امتناع ثماني دول (عن التصويت)، و(صوتت) ست دول ضد القرار (توغو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون)، وغياب مفاجئ للبحرين عن التصويت".

ويضم القرار 26 بندا، ويتناول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من كافة الجوانب الصحية والسياسية والاقتصادية، ويتحدث عن الالتزامات المترتبة على إسرائيل بصفتها قوة تحتل الأراضي الفلسطينية.

وعادة ما يصدر المجلس قرارات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية المزعومة في غزة والضفة الغربية المحتلة، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تتهم المجلس بالتحيز.