السودان يقبل بوساطة الإمارات في أزمة سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - قال وزير الإعلام السوداني حمزة بلول، إن المجلس أيد اقتراحا بوساطة الإمارات في النزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وسد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق، بحسب "رويترز".

© AFP 2021 / Ashraf Shazly

وتصاعدت حدة التوتر بشأن السيطرة على الأراضي الزراعية في منطقة الفشقة على حدود السودان مع إثيوبيا في الأشهر الأخيرة في حين وصلت المحادثات حول تشغيل سد النهضة إلى طريق مسدود.

يذكر أن هناك صراعا بين بعض المكونات السكانية بمنطقة "الفشقة" الحدودية بين السودان وإثيوبيا، حيث يتهم سكان المنطقة السودانيون قبائل إثيوبية باستغلال منطقة الفشقة للزراعة لصالحهم في بعض مواسم العام.

وقبل أشهر، بدأ الجيش السوداني عمليات لطرد مسلحين غير سودانيين من أراضي منطقتي الفشقة الكبرى، والفشقة الصغرى التي سيطرت عليها مليشيات إثيوبية مدعومة من أديس أبابا، طوال العقود الماضية.

وفي يناير الماضي، أعلن السودان، موافقته على وساطة جوبا لحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا والذي تفاقم خلال الأشهر الأخيرة.