من قلب الشارع وبالميكروفون.. نتنياهو: نحن بحاجة للتصويت.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر زعيم حزب "الليكود" الحاكم، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية على "تويتر" شرائط فيديو، يبين من خلالها نزوله للشارع، ودعوته الناخبين الإسرائيليين إلى التصويت.

وقال نتنياهو:

نحن بحاجة إلى مقعدين إضافيين فقط للفوز بالانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة يمينية قوية.

وأجرى نتنياهو جولة ميدانية في مدينة بات يام، بالقرب من مدينة تل أبيب الواقعة على ساحل البحر المتوسط، ودعا الجمهور الإسرائيلي عبر مكبر الصوت "الميكروفون" من سيارته للتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

كما أجرى نتنياهو جولة أخرى داخل المدينة نفسها، ولكن داخل أحد "المولات" الشهيرة بالمدينة، ممسكا بالميكروفون، داعيا الناخبين إلى الإسراع بالتصويت لصالح حزب "الليكود".

​وتشهد إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، انتخابات برلمانية لاختيار 120 عضوا بالكنيست، وهي الرابعة في غضون عامين.