تغييرات وتحركات جوهرية في دبي... بماذا يفكر ابن راشد؟

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه على "تويتر"، أن محمد بن راشد قال خلال اجتماع لمجلس دبي إنه اعتمد مجموعة من القرارات.

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وبين هذه القرارات، إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعدادا لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة، حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة، وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة.

كما أوضح أنه ستتم إعادة هيكلة غرفة دبي للتجارة، وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة هي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي للتجارة العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وإلى جانب ذلك، سيتم تغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادي الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي.

كما أعلن تسمية جمعة الماجد رئيسا فخريا لغرفة تجارة دبي وعبد العزيز الغرير رئيسا للغرفة، وسلطان بن سليم رئيسا لغرفة تجارة دبي العالمية، وعمر العلماء رئيسا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

واعتمد المجلس اليوم خلال اجتماعه، خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي تتضمن خطوطا ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم، بجانب العمل على توسيع تلك الشبكة، حيث أشار حاكم دبي أن الهدف هو أن "نكون مطار العالم وميناؤه الرئيسي.

في وقت سابق اليوم، نشر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قال فيها إن "دبي مكانها في المستقبل وقدرها أن تكون القلب الاقتصادي العالمي النابض".

وكتب بن راشد: "رسالتي وحمدان ومكتوم للجميع .. من لا يتحرك للأمام فهو في تراجع .. ومن يركن لانجازات الماضي يخسر مستقبله ... دبي مكانها في المستقبل .. وقدرها أن تكون القلب الاقتصادي العالمي النابض بالحياة في هذه المنطقة .. والقادم أجمل إذا كانت العزائم أعظم".

كما أعلن عن خطة مدتها 5 سنوات لزيادة التبادل التجاري الخارجي إلى تريليوني درهم (545 مليار دولار) من 1.4 تريليون درهم(381 مليار دولار).