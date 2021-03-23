عون يبحث مع السفير السعودي أحدث التطورات في لبنان ومسألة تشكيل الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، اليوم، بحث عون وبخاري مجمل الأوضاع العامة في لبنان والتطورات الحكومية الأخيرة.

ودعا سفير السعودية لدى لبنان الأطراف السياسية اللبنانية إلى الإسراع بتأليف حكومة جديدة تنتشل البلاد من الأزمة المالية، وذلك بعد أشهر من التشاحن السياسي.

وقال بخاري "أكدت لفخامة الرئيس أن الموقف السعودي يشدد على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وبشكل خاص على ضرورة الإسراع بتأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع إليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء".

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وأضاف "ندعو جميع الفرقاء السياسيين في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا من منطلق الحاجة الملحة بتنفيذ إصلاحات جدية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان".

وشهد الأسبوع الماضي صداما كبيرا بين عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بعدما دعا الرئيس اللبناني الحريري إلى اجتماع لتقديم تشكيل للحكومة أو عليه ترك منصبه لمن يمكنه تشكيل حكومة لبنانية، على حد وصفه.

وتم تكليف الحريري رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكنه لم يتمكن من إتمام هذه المهمة بالنظر إلى الخلافات السياسية، لا سيما بينه وبين رئيس الجمهورية، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة تلامس الانهيار.

جدير بالذكر أن الدستور لا يلزم رئيس الحكومة المكلف بمهلة محددة لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الاعتذار عن التكليف من عدمه يبقى في يد سعد الحريري وحده، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يلزمه بذلك.

ويعد تشكيل الحكومة شرطا أساسيا من قبل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في تنفيذ خطة إنقاذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يشمل إقرار خطة إصلاح اقتصادية ومالية وإدارية.