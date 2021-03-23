شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام رابطة العالم الإسلامى يستقبل نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البوسنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية البوسنة والهرسك د.بصيرة توركوفيتش.

وقد عبّرت د.بصيرة عن تقديرها لزيارة معاليه على رأس وفد رفيع المستوى من مختلف القيادات الدينية من العالم الإسلامي وغيره إلى سربنينيتشا والدور المقدم لتعزيز السلام الديني والحضاري.

وبحث معاليه مع د.توركوفيتش آليات التعاون بين البوسنة والرابطة في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.