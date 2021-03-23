السعودية تضع شرطا جديدا للعاملين في قطاع النقل

دبي - محمود عبدالرازق - اشترطت الهيئة العامة للنقل في السعودية تلقيح جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات، اعتبارا من أول شوال المقبل.

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وأشارت في بيان، نشره موقع "العربية"، إلى "أنه في حال عدم الالتزام بذلك فإنه يشترط وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة في تلك الأنشطة من غير المحصنين".

ووجهت الهيئة جميع المشغلين والناقلين بالمبادرة إلى تحصين الموظفين لديهم قبل الموعد الإلزامي.

وفي 17 ديسمبر الماضي، بدأت المملكة العربية السعودية في تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا، لتكون أول دولة عربية تبدأ حملات التطعيم باستخدام لقاح "فايزر".

وتؤكد وزارة الصحة السعودية أن مراكز لقاح كورونا متوفرة في كافة مناطق السعودية، وتواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، ويتم استقبال المسجلين في تطبيق "صحتي" وفق جدولة مواعيدهم.