الإمارات تلزم العاملين في 5 أنشطة تجارية بمسحة الأنف كل أسبوعين

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "البيان"، فقد دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة في 5 أنشطة تجارية إلى إلزام العاملين لديها ممن لم يتلقوا اللقاح بإجراء المسحة، اعتباراً من 28 مارس/ آذار الجاري.

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وصرحت الوزارة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن هذه الأنشطة تشمل العاملين في الفنادق والمطاعم والنقل والصحة فضلا عن الأنشطة الاجتماعية والشخصية الخاصة بالمصابغ وصالونات التجميل والحلاقين.

وكانت السلطات قد ألزمت العاملين في أجهزة الحكومة الإماراتية الذين لم يتلقوا التطعيم بإجراء فحص مسحة الأنف على نفقتهم الخاصة أسبوعيا لفترة محددة.

وتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالميا بعد إسرائيل من حيث عدد الجرعات لكل 100 شخص.

وأقرت الحكومة الإماراتية استخدام أربعة لقاحات هي لقاح شركة "سينوفارم" الصينية ولقاح "فايزر وبيونتيك" واللقاح الروسي "سبوتنيك-V" ولقاح "أسترا زينيكا".

ووسعت الإمارات يوم الأحد حملة التطعيم لتشمل جميع المواطنين والسكان بعد أن كانت تقتصر في الأسابيع الماضية على الإماراتيين وكبار السن والأكثر عرضة للإصابة.