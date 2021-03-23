بالخطأ... إسرائيل تنشر خريطة لقواعدها العسكرية السرية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي نشر عن طريق الخطأ خريطة جديدة، ربما لم تنشر من قبل، للقواعد العسكرية ومواقعها، بما فيها القواعد العسكرية السرية.

وأكدت الصحيفة العبرية أن قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي نشرت تلك الخريطة بهدف الإشارة إلى أماكن تجمعات اختبارات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للجنود، وظهرت العديد من المواقع والقواعد العسكرية السرية التابعة للقوات الجوية وأجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وأوضح المعلق العسكري للصحيفة، عاموس هرئيل، أن المسؤولين عن الصحيفة العبرية تقدموا بطلب للجيش لاستبدال الخريطة وإزالتها.