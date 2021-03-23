"أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

دبي - محمود عبدالرازق - قال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" في بيان نقلته قناة "المسيرة" إن قواته شنت هجوما بطائرة مسيرة على مطار في جنوبي السعودية، وذلك بعد يوم من طرح الرياض مبادرة سلام جديدة تتضمن وقفا لإطلاق النار على مستوى البلاد.

© AP Photo / Hani Mohammed

ولم يصدر تأكيد فوري من السلطات السعودية أو التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يقاتل أنصار الله منذ ستة أعوام.

وقال القائد العسكري الحوثي "سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف كى2، محققًا إصابة دقيقة".

وتابع بقوله "العملية على مطار أبها تأتي، في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل".

واستمر قائلا "نؤكد أن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار".

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2014.

​وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.