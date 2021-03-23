شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة: مهتمون باستقرار الوضع فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اهتمامه الشديد بالوضع اللبناني وبضرورة تأليف حكومة والحفاظ على لبنان بعيدا عن الصراعات، جاء ذلك فى اتصال هاتفى مع البطريرك المارونى بلبنان الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، وفقا للوكالة الوطنية لإعلام لبنان.



ومن جانبه، أوضح البطريرك الراعى: " الجماعة السياسية عاجزة عن الجلوس معا والاتفاق على مشروع إنقاذى، فى وقت انتشر فيه الجوع والفقر وتدهورت العملة الوطنية وشارف البلد على الانهيار التام".

وأبلغ البطريرك الراعى الأمين العام، أن اللبنانيين ينتظرون دورا رائدا للأمم المتحدة، لا سيما وأن لبنان هو عضو مؤسس وفاعل في المنظمة الدولية منذ تأسيسها.

وكان الاتصال مناسبة ليطلع البطريرك الراعي الأمين العام على الأسباب الموجبة التي دفعته إلى المطالبة بحياد لبنان وبعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، وانتهت المكالمة باستمرارية التواصل بشأن المستجدات.