شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الأمم المتحدة تطلع الرئيس اللبناني على مجريات تنفيذ القرار 1701 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون حرص بلاده على تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل)؛ لترسيخ الاستقرار في منطقة الجنوب اللبناني.



وقال الرئيس اللبناني- خلال استقباله، ظهر اليوم، القائمة بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان نجاة رشدي- إن تسرب المواد النفطية مؤخرا من الجانب الإسرائيلي إلى الشواطئ اللبناني، خلف أضرارا في الثروة البيئية والمائية التي ظهرت بعد المسح الميداني والجوي الذي أجري للمياه والشواطئ اللبنانية.



وكانت المسئولة الأممية قد أطلعت الرئيس اللبناني على المداولات التي دارت خلال إحاطة مجلس الأمن التي جرت مؤخرا بمجريات تنفيذ القرار 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006)، وتطرق اللقاء إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، والتي كانت موضع إدانة في مجلس الأمن.



كما جرى التطرق، خلال اللقاء، إلى ضرورة تشكيل الحكومة اللبنانية جديدة؛ لمواجهة التطورات الراهنة وتحديد الأولويات لإعادة النهوض بلبنان.