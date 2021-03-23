شكرا لقرائتكم خبر عن «المفتي» يوضح حكم صرف الزكاة على الأخت المتزوجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح سماحة المفتي العام للمملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حكم صرف الزكاة على الأخت المتزوجة.

وقال المفتي في التسجيل الصوتي الذي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: “إذا كانت أختك المتزوجة فقيرة فهي أحق بالمال من غيرها”.

واستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “الصدقةُ على المسكينِ صدقةٌ وعلى ذي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صدقةٌ وصِلَةٌ” .