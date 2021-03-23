شكرا لقرائتكم خبر عن «المفتي» يوضح حكم صرف الزكاة على الأخت المتزوجة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضح سماحة المفتي العام للمملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حكم صرف الزكاة على الأخت المتزوجة.
وقال المفتي في التسجيل الصوتي الذي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: “إذا كانت أختك المتزوجة فقيرة فهي أحق بالمال من غيرها”.
واستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “الصدقةُ على المسكينِ صدقةٌ وعلى ذي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صدقةٌ وصِلَةٌ” .
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