شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تغيير «الآيبان البنكي» للمستفيد من «حساب المواطن»؟.. البرنامج يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح برنامج “حساب المواطن”، خطوات تغيير الآيبان البنكي للمستفيد، وكيفية اعتماده للاستفادة من دعم البرنامج. وأكد “حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”، أنه يمكن تغيير رقم الحساب البنكي للاستفادة من دعم البرنامج عن طريق:- -تسجيل الدخول في البوابة الالكترونية على الرابط: www.ca.gov.sa -اختيار تفاصيل الطلب -اختيار بيانات الحساب البنكي وأشار الحساب إلى أنه يشترط أن يكون رقم الحساب مرتبط باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كان المستفيد مستحق على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً.

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