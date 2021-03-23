شكرا لقرائتكم خبر عن اعتباراً من 1 شوال المقبل.. التطعيم بـ«لقاح كورونا» شرط لجميع العاملين بوسائل النقل العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

اشترطت الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات، وذلك اعتباراً من 1 شوال 1442هـ، الموافق 13 مايو 2021م.

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر حسابها على تويتر، أن القرار يأتي حرصاً على حماية الصحة العامة، وللحد من انتشار فيروس كورونا، وسعياً إلى عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكدت أنه في حال عدم الالتزام بذلك، فإنه يشترط وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذه الأنشطة غير المحصنين.