"أنصار الله" تحمل التحالف العربي مسؤولية مقتل أكثر من 17 ألف مدني في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة– سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكّلة من جماعة "أنصار الله"، في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة "الذكرى السادسة للصمود" (في إشارة إلى التصدي لعمليات التحالف العربي)"، نقله عنها تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "بلغ عدد القتلى المدنيين 17097 منهم 3821 طفلاً، و2892 امرأة، وأكثر من 27 ألف جريح".

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وأضافت: "دمر تحالف العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) 523 مرفقاً صحياً بشكل كامل وجزئي، وقصف 100 سيارة إسعاف".

وتابعت: "خرجت 50 بالمئة من المرافق الصحية عن الجاهزية نتيجة 6 سنوات من القصف والحصار".

واتهمت الصحة في صنعاء، التحالف العربي بـ "التسبب في ارتفاع معدل وفاة الأطفال دون الخامسة إلى 300 طفل يومياً من خلال الحصار المفروض على اليمن منذ 6 سنوات".

وقالت إن "8 آلاف امرأة تتوفى سنوياً نتيجة الحصار، و1.8 مليون امرأة تعاني من سوء تغذية ومليون أخرى من مضاعفات آثار الحصار".

وذكرت أن "أكثر من 2.6 مليون طفل دون الخامسة من العمر يعانون سوء تغذية حاد، و500 ألف طفل حياتهم مهددة بسوء التغذية الوخيم جراء الحصار".

ووجهت وزارة الصحة في صنعاء، اتهاماً للتحالف باستخدام أسلحة محرمة، بالقول: "في المحافظات التي استهدفت بأسلحة محرمة سجلت المستشفيات نسباً مرتفعة من المواليد ممن يعانون التشوهات".

وأشارت إلى "وجود أكثر من 3 آلاف طفل مصابين بتشوهات قلبية و500 يعانون من فشل كبد نهائي، وألفي حالة بحاجة لزراعة قرنية، عاجزين عن السفر للعلاج بسبب إغلاق تحالف العدوان لمطار صنعاء".

وكشفت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ عن "تسجيل أكثر من 72 ألف مصابين بالأورام"، متهمةً التحالف بـ "منع ادخال الأجهزة والأدوية اللازمة لعلاجهم كالمعجل الحراري وجهاز العلاج الإشعاعي".

وحمّلت التحالف مسؤولية "ارتفاع نسبة الأوبئة خلال 6 سنوات من العدوان والحصار"، مشيرةً إلى "عودة أوبئة كانت قد اختفت".

وقالت وزارة الصحة في صنعاء، إن "استمرار التحالف في منع دخول الوقود يهدد 1500 مستشفى ومركزاً صحياً و400 بنك دم ومختبراً عاماً وخاصاً بالتوقف"، محذرة "سينتج عن ذلك كارثة كبيرة".