عبير موسى تتحدث عن ضربها داخل البرلمان وانتقادات للافتات "مجلس نواب الإخوان''... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وظهرت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري (16 نائبا من أصل 217) في بث مباشر على صفحتها بموقع فيسبوك وهي تتحدث عن تعرضها للاعتداء في أحد ممرات مبنى البرلمان، مشيرة إلى مساع دؤوبة لأجل "إخراس صوتها".

ورفعت موسى ونواب من حزبها لافتات وصفت البرلمان 'بمجلس نواب الإخوان''، ما اثار ردود فعل منتقدة.

وبحسب قناة "نسمة" الخاصة، دعا النواب خلال الجلسة العامة، رئيس البرلمان إلى التصدي لهذه الممارسات.

واعتبر رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي ما فعلته موسى نوعا من "الوقاحة"، مشددا على ضرورة التصدي لمحاولات الانقلاب وأي محاولة لتعطيل مؤسسات الدولة والبرلمان.

وفيما اتهم النائب عن الكتلة الوطنية،العياشي الزمالي، الحزب الدستوري الحر بإهانة البرلمان، داعيا إلى وضع حد لتلك الممارسات، عبرت النائب عن الكتلة الديمقراطية، سامية عبو، عن رفضها لما أتته كتلة الدستوري الحر من ممارسات مؤكدة أن المرأة كانت تهان في العهد السابق.

و قررت نائب ريس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي، رفع الجلسة العامة لنصف ساعة بعد تعطيلها من قبل كتلة الدستوري الحر.