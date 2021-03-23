محافظة مصرية تحذر المواطنين من النزول إلا للضرورة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع "مصرواي"، ناشدت محافظة الجيزة، (إحدى محافظات القاهرة الكبرى)، في بيان لها، المواطنين بتوخي الحذر، وعدم النزول من المنازل إلا في حالات الضرورة حرصا على سلامتهم.

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وطالبت المحافظة "المواطنين بعدم التواجد تحت اللوحات الإعلانية والقيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة لتأثير نشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية الأفقية".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المناشدة تأتي في إطار متابعة محافظة الجيزة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الإنذار المبكر لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من مساء أمس الاثنين، والتي تستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حذرت من طقس اليوم الثلاثاء، وقالت إنه "نظرا للتغييرات السريعة لفصل الربيع وتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا الى جمهورية مصر العربية".

وأكدت أن هذا المنخفض يؤدي إلى "نشاط للرياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح من 40 إلى 50 كلم في الساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة".