الجامعة العربية تدعو الأطراف الصومالية لمواصلة الحوار حول الانتخابات

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة -سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الجامعة العربية، إن أمين عام الجامعة، أحمد أبو الغيط، دعا اليوم، خلال استقباله محمد عبد الرزاق محمود، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، في القاهرة، إلى "مواصلة الحوار البناء بين مختلف الأطراف الصومالية بشكل يعزز من الوحدة الوطنية في البلاد ويفضي إلى توافق وطني عريض لإجراء الانتخابات المؤجلة في أقرب فرصة".

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وأكد أبو الغيط للوزير الصومالي "التزام الجامعة بمواصلة جهودها لدعم كل ما يعزز الأمن والاستقرار في الصومال، ويمكنه من مكافحة تهديد حركة الشباب الإرهابية، ويساعده على تنفيذ أولوياته في مجال الإصلاح الاقتصادي وبرامجه التنموية، بما في ذلك ما يخص معالجة ديون الصومال العربية والخارجية".

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن "اللقاء تناول مجمل التطورات على الساحة الصومالية، والجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والتعافي الاقتصادي في البلاد، إلى جانب بحث الدور الذي تقوم به الجامعة العربية دعما لمؤسسات الدولة الصومالية لتمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها".

ويعاني الصومال حالة من الاحتقان السياسي نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات، وأدت هذه الخلافات، إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد واضح لها، رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وانتهى اجتماع بين الحكومة ورؤساء الأقاليم أمس الاثنين بشكل إيجابي، بحسب وسائل إعلام محلية، وذلك بعد دعوة أميركية للأطراف الصومالية لتنحية الخلافات جانبا وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتقول الأمم المتحدة إن اتفاق رئيس الجمهورية مع قادة الولايات الفيدرالية، على آلية الانتخابات العامة، والذي تم التوصل إليه في سبتمبر/أيلول الماضي، وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.