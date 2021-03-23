الهلال الأحمر السعودي يحذر سكان محافظة جدة لهذا السبب

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشرته جريدة "عكاظ" السعودية، فقد حثَّت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة، مستخدمي الطرق في محافظة جدة على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

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وأهابت الهيئة بالمواطنين والمقيمين الذين يعانون من أمراض تنفسية إلى عدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.

وطالبت بسرعة المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو تطبيق "أسعفني" عند حدوث أي عارض صحي.

ودعت الهيئة جميع المواطنين إلى التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.