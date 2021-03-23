بينهم قيادي... جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن القبض على 8 إرهابيين

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أكد يحي رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، أنه تم القبض على 8 من إرهابيي "داعش"، بينهم أحد القياديين.

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وقال: "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب جهوده الحثيثة لملاحقة بقايا عصابات داعـش الإرهابية، حيث نفذ سلسلة من العمليات الناجحة، إحداها كان في إقليم كردستان، تمكن فيها فوج السليمانية من إلقاء القبض على هدفين بالجرم المشهود في حلبجة بعد توفير المعلومات الاستخبارية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب".

وتابع: "وتم إلقاء القبض على عنصرين من داعـش في مخمور والشرقاط"، مؤكدا أن هذين العنصرين كانا قد "اشتركا في تنفيذ هجمات على نقاط القوات الأمنية".

ولفت إلى أن "جهاز مكافحة الإرهاب العراقي وجه ضربة موجعة إلى العصابات الإرهابية من خلال القبض على ما يسمى "أمني قاطع العظيم" و الإرهابي "أبو ياسر" والذي تم إلقاء القبض عليه هو وأحد مرافقيه في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد، بالإضافة إلى القبض على إرهابي من عصابات داعش غرب بغداد".

يشار إلى أن القوات العراقية تتابع هجماتها على فلول التنظيم الإرهابي "داعش"، في أنحاء متفرقة من العراق.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، قد أعلن مطلع فبراير/ شباط الماضي، أنه تم القضاء على أحد قادة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، الذي أشرف على الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد الشهر الماضي.

جدير بالذكر أن انفجارين انتحاريان قد ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد، يناير/ كانون الثاني الماضي، واستهدفا سوقا شعبية في ساحة الطيران في منطقة الباب الشرقي التي غالبا ما تعج بالمارة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.