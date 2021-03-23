رئيس وزراء إثيوبيا يتطرق للحرب مع السودان في مساءلة أمام البرلمان

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأوضح رئيس الوزراء أيضا في جلسة مساءلة أمام البرلمان الإثيوبي، اليوم، أن البلدين بإمكانهما إقامة علاقات جيدة.

يأتي ذلك تعليقا على التوترات الدائرة على الحدود بين البلدين بعد ما وصفته الخرطوم بإعادة انتشار لقواتها في مناطقها على الحدود الشرقية، فيما تقول إثيوبيا إن القوات السودانية انتشرت في مناطق تابعة لها.

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وتابع حول الأزمة الحدودية بين البلدين: "لا يمكن فصل إثيوبيا عن السودان ولا يمكننا أن نكون أعداء للسودان، لكن إن أرادوا عداوتنا لن يكون ذلك في صالح أحد".

وعقد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اجتماعا يوم أمس مع قيادة قوات الدفاع الوطني، مؤكدا اعتزازه بما تقوم به هذه القوات من حماية السلام والسيادة.

وحث آبي أعضاء قوات الدفاع الوطني على تعزيز الانضباط والاحتراف، مؤكدا: "لقد حذرتهم أيضًا من الحاجة إلى تعزيز الانضباط والاحتراف، ومحاسبة أولئك الذين يقومون بأعمال في أي عملية لا تمثل قيم المؤسسة"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات السودانية لن تتراجع عن مواقعها داخل الحدود السودانية مع إثيوبيا.

وأشار البرهان إلى أن عقيدة القوات المسلحة وتسليحها قائم بالأساس على الدفاع وليس الهجوم والاعتداء، متهما إثيوبيا بنقض العهود والمواثيق التي أبرمتها مع السودان في السابق، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".