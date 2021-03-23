شكرا لقرائتكم خبر عن 82 مستوطنًا يقتحمون الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن 82 مستوطنا اقتحموا الأقصى، خلال الفترة الصباحية من هذا اليوم من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت "الأوقاف" أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي هددت وحذرت المصلين من التواجد في المنطقة الشرقية في باحات المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من التواجد في محيط مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد الأقصى؛ لتأمين الطريق أمام اقتحامات المستوطنين اليومية.