شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح طريقة تحويل الصوت على تطبيقات الدردشة إلى نص مكتوب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني سعد الضاوي، عن طريقة لتحويل الدردشة الصوتية عبر برامج الدردشة مثل “واتسآب” أو “تليجرام” إلى نص مكتوب.

وأوضح “الضاوي”، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من خلال برنامج Transcribe، يتمكن المستخدم لأجهزة “آيفون” تحويل صوت الدردشة إلى نص مكتوب، موضحاً أن من مميزات البرنامج أنه يُمكن من خلاله تحويل الصوت إلى نص حتى 15 دقيقة كاملة.

وأبان طريقة تحويل الصوت إلى نص مكتوب من خلال الضغط على الملف المطلوب تحويله ثم الضغط على زر “المشاركة” ومن ثم اختيار البرنامج.

وأشار إلى أن البرنامج يتيح أكثر من لغة للمستخدم، وعليه أن يختار اللغة المناسبة له، وبعد ثوان معدودة يتم تحويل الصوت إلى نص مكتوب.

ولتحمل البرنامجأضغط هنا.