شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يوافق على مشروع نظام مكافحة التسول.. وهذه أبرز أهدافه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، على مشروع نظام مكافحة التسول.
وأوضح المجلس أن مشروع التسول تضمن مواد تسهم في معالجة ظاهرة التسول والعمل على القضاء عليها، ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية.
وتابع المجلس كما تضمن النظام إرشاد المتسولين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وفرض العقوبات التي تسهم في الحد من تنامي الظاهرة.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
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